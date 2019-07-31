Arapçada dürüstlük ve dürüst olma anlamına gelen Sararah kelimesinden adını olan uygulama, kısa süre içerisinde dünya genelinde yaygın olarak kullanılır hale geldi. Uygulama, adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların birbirleri ile dürüst bir şekilde mesajlaşmalarını sağlıyor. Anonim olarak mesajlaşmaya olanak sağlayan uygulamayı indirmek ve kayıt olmak oldukça kolay.

Sararah uygulamasına nasıl kayıt olunur?

Uygulama marketinizden Sararah uygulamasını indirdikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek Sararah hesabı oluştabilirsiniz.