Son zamanların popüler uygulamalarından biri olan Sararah, özellikle sosyal medyanın da gündemine oturmuş durumda. Bununla birlikte pek çok yurt dışı ülkesinin uygulama marketlerinde Sararah uygulaması en çok indirilenler listesinin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Kısa zaman içerisinde geniş bir kullanıcı ağı edinen Sararah uygulaması nedir? Sararah uygulamasına nasıl kayıt olunur? İşte Sararah kullanım rehberi…
Arapçada dürüstlük ve dürüst olma anlamına gelen Sararah kelimesinden adını olan uygulama, kısa süre içerisinde dünya genelinde yaygın olarak kullanılır hale geldi. Uygulama, adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların birbirleri ile dürüst bir şekilde mesajlaşmalarını sağlıyor. Anonim olarak mesajlaşmaya olanak sağlayan uygulamayı indirmek ve kayıt olmak oldukça kolay.
Sararah uygulamasına nasıl kayıt olunur?
Uygulama marketinizden Sararah uygulamasını indirdikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek Sararah hesabı oluştabilirsiniz.
- Uygulama simgesine dokunarak uygulamayı açın.
- Uygulamayı açtıktan sonra sağ üst köşede bulunan kaydol butonuna dokunun.
- Kullanıcı adı seç bölümüne belirlediğiniz kullanıcı adını Türkçe karakter olmayacak şekilde yazın.
- Daha sonra sırasıyla istenen bilgileri ilgili boşluklara girin. Ardından sonraki butonuna dokunun.
- Şifrenizi belirledikten sonra kullanım koşullarını kabul ettiğinizi onaylamak için ilgili kutucuğu işaretleyin.
- En son işlemde e-posta adresinizi onayladın.
- Ardından belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre ile uygulamaya giriş yapabilirsiniz.
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