Google Pixel Fold'u resmi olarak duyurdu

Aylarca süren söylentiler ve sızıntıların ardından Google, Pixel Fold'un çıkışını resmi olarak onayladı. Twitter ve YouTube'da yayınlanan bir videoda ilk kez resmi bir şekilde katlanabilir bir cihaz olduğuna şahit olduk. Şirketin Pixel Fold'u önümüzdeki hafta Google I/O'da tanıtması bekleniyordu. Ancak Google, gösterişli lansmanından önce bizlere yakında çıkacak cihaza erkenden göz atma fırsatı sundu.



Sızıntılardan da gördüğümüz üzere, Google'ın ilk katlanabilir telefonunda, Samsung'un Galaxy Fold cihazları gibi ortadaki katlanma kısmı açıldığında tablet benzeri bir ekran karşımıza çıkıyor. Katladığımızda da dış taraftaki dokunmatik ekranı kullanabiliyoruz. Arka yüzde bir kamera takımı da bulunuyor.



Raporlar, Pixel Fold'un fiyatının 1.700 dolardan başlayacağını ve önümüzdeki ay en kısa sürede satışa sunulabileceğini öne sürüyor. Cihazın, Pixel 7 cihazlarında bulunan, Google'ın Tensor G2 yonga setinde(G2 chipset) çalıştığı söyleniyor.



Harici ekranın 5,8 inç ve dahili ekranın 7,6 inç olduğu bildiriliyor. Pil ömrüne gelince, söylentiler Pixel Fold'un normal kullanımda 24 saate kadar ve Extreme Battery Saver modu etkinleştirildiğinde 72 saate kadar çalışacağını gösteriyor.

Fiyatlandırma ve teknik özellikler henüz onaylanmamış olsa da, tüm ayrıntıları Google'ın 10 Mayıs'taki I/O etkinliğinde öğreneceğiz.