Teknolojinin hergün daha da büyüdüğü dijital çağda yenilikler de her saniye büyümeye gelişmeye devam ediyor. Sosyal paylaşım sitelerindeki yenilikler sürekli güncelleniyor. Bu durum kuşkusuz kullanıcılarının alışkanlıklarının çabuk değişmesi ve sıkılmalarını önlemekten kaynaklanıyor. Peki Instagram'da anket nasıl yapılır? İşte cevabı...

Instagram'a girdiğinizde IOS veya Android destekli telefonunuzdan hikaye ekleme kısmına tıklıyorsunuz.

Daha sonra hikaye ekleme alanına anket yapacağınız fotoğrafı ekliyorsunuz.

Tarihi ve dilediğiniz emojileri ekledikten sonra güzel yüze tıklayarak ayrıntılara ulaşıyorsunuz.

Tüm emojilerin içine girdiğiniz bu kapsamda ANKET ismine tıkladıktan sonra önce soracağınız resmi seçip sonra paylaşabilirsiniz.