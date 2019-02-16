Hareket edildiği anda bulaşan virüs: Anubis

Google Play'de geniş kullanıcı kitlelerine yayılma olasılığı bulunan iki adet zararlı bankacılık yazılımı olduğu ortaya çıktı. Görünüşte online bankacılık kullananlar için birçok avantaj sağlayan Currency Converter ve BatterySaverMobi olarak adlandırılan bu iki uygulama kısa sürede Google Play'den kaldırıldı. Pil kullanımında tasarruf sağlamaya yardımcı olacağı belirtilen BatterySaverMobi isimli uygulama kaldırılmadan önce 5 bin defa indirilmişti. 73 kullanıcıdan 4,5 gibi yüksek bir puan alan uygulama hakkında yapılan yorumların ise çoğunun anonim ve gerçeği yansıtmadığı görüldü. Currency Converter ise para birimlerini çevirmeye yardımcı bir uygulama olarak görünüyordu.