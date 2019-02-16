Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, işletmeler için bir takım özel imkanlar sunduğu iş odaklı uygulaması WhatsApp Business'ı Android'in ardından şimdi de iOS platformuna getiriyor. WhatsApp Business uygulaması an itibari ile Apple TestFlight beta programında kullanıcıların erişimine açık durumda.

İKİ WHATSAPP PROFİLİ OLMUYOR

İşletmelerin müşterileri ile daha iyi bir iletişim kurması için bir takım özel araçlara sahip olan WhatsApp Business'a dilerseniz standart WhatsApp uygulamasındaki mesajlarınızı taşıyabiliyorsunuz. Ancak böyle bir durumda mesaj geçmişiniz taşındıktan sonra standart WhatsApp uygulamasından çıkış yapılacaktır. Zira tek bir telefon numarası ile iki WhatsApp profili oluşturamazsınız.

WhatsApp Business hesabınızı oluşturduktan sonra ilk olarak işletmenizin kategorisini seçiyorsunuz. Ardından WhatsApp'ın ayarlar menüsüne giderek işletme ayarlarına ulaşabilirsiniz. Bu ayarlar, standart WhatsApp uygulamasında olmayan ve yalnızca Business uygulamasının sağlamış olduğu bazı avantajlar içerir.

WhatsApp Business profilinizin adını, kategorisini istediğiniz takdirde daha sonra da değiştirebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp Business ile müsait olmadığınızda müşterilerinize gönderilecek otomatik bir mesaj da belirleyebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp Business ile hızlı yanıtlar oluşturabilir, bu yanıtların kime gönderileceğini ayrıca seçebilirsiniz. (Webtekno)