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12.2 beta 3 güncellemesini yayınlandı! Yeni neler var?

APPLE İOS 12.2 BETA 3 GÜNCELLEMESİNİ YAYINLANDI! YENİ NELER VAR?
20 Şubat 2019, Çarşamba Güncelleme : 17:31:00

yazılım güncellemelerine tam gaz devam ediyor. Cupertino merkezli şirket 12.2 beta 3 güncellemesini sessiz sedasız yayınladı. Beta 3 yazılım paketiyle birlikte Grup özelliği yeniden aktif hale geliyor. Bunun dışında farklı yenilikler de var. İşte iOS güncellemesi içeriğindeki yeni özellikler...

Geliştiriciler için 12.2 beta 3 yayında. Bu ile birlikte hatasının ortaya çıkmasıyla devre dışı bırakılan Grup FaceTime özelliği tekrar aktif hale getiriliyor. Bunun yanı sıra animojiler üzerinde de çalışmalarını sürdüren ; köpek balığı başta olmak üzere baykuş, yaban domuzu ve hatta zürafa gibi yeni animojileri bu güncelleme ile cihazlara dahil ediyor.

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