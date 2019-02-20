Geliştiriciler için iOS 12.2 beta 3 yayında. Bu güncelleme ile birlikte FaceTime hatasının ortaya çıkmasıyla devre dışı bırakılan Grup FaceTime özelliği tekrar aktif hale getiriliyor. Bunun yanı sıra animojiler üzerinde de çalışmalarını sürdüren Apple; köpek balığı başta olmak üzere baykuş, yaban domuzu ve hatta zürafa gibi yeni animojileri bu güncelleme ile cihazlara dahil ediyor.