Dün akşamdan beridir sosyal medyada Peak hashtag'i oldukça popüler durumda. Birçok insan Peak hakkında mesajlar yazdı. Bu durumun en büyük sebebi ise aynı anda 41 televizyon kanalında gösterilen reklam oldu. Televizyon kanallarını reklam aracılığı ile hackleyen Peak, bir anda tüm ilgiyi üstüne çekti ve gündeme yerleşti. Peak aslında bir yazılım şirketi. Şimdiye kadar birçok oyun geliştirdi. Peak'ın kart ve okey oyunlarını geliştirilen bölümü de dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Zynga tarafından satın alınmıştı. İşte Peak Games hakkındaki tüm ayrıntılar...