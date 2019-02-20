Peak reklamı olay oldu! 41 kanalda aynı anda verilen Peak Games reklamı nedir?
Peak games nedir? Dün akşam televizyon başındakiler ilginç bir reklamla karşılaştı. Aslında kısa bir süreliğine televizyon ekranı hacklendi. Peak Games'in 41 kanalda aynı anda verilen reklamı oldukça merak uyandırdı. Birçok insan internette Peak Games'in ne olduğunu arattı ve sorulara cevap aradı.
Dün akşamdan beridir sosyal medyada Peak hashtag'i oldukça popüler durumda. Birçok insan Peak hakkında mesajlar yazdı. Bu durumun en büyük sebebi ise aynı anda 41 televizyon kanalında gösterilen reklam oldu. Televizyon kanallarını reklam aracılığı ile hackleyen Peak, bir anda tüm ilgiyi üstüne çekti ve gündeme yerleşti. Peak aslında bir yazılım şirketi. Şimdiye kadar birçok oyun geliştirdi. Peak'ın kart ve okey oyunlarını geliştirilen bölümü de dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Zynga tarafından satın alınmıştı. İşte Peak Games hakkındaki tüm ayrıntılar...
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