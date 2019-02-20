sabah

9 resmen tanıtıldı! İşte 'un fiyatı ve özellikleri...

XİAOMİ Mİ 9 RESMEN TANITILDI! İŞTE XİAOMİ Mİ 9'UN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ...
20 Şubat 2019, Çarşamba Güncelleme : 17:35:36

Uzun zamandan beridir hakkında çeşitli dedikodular dönen 9 nihayet resmiyete kavuştu. Damla çentikli ekranla gelen telefon, %90.7 gibi ekran gövde oranına sahip. 855 sistem çipinden güç alan hakkındaki detaylar...

Çinli akıllı telefon üretici , 'in başkenti olan Pekin'de düzenlenen lansman etkinliği ile birlikte yılın ilk amiral gemisi Mi 9'u tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım açısından devrimsel bir yenilik getirmeyen Mi 9, damla çentikli tasarımı ve bir önceki nesle göre %40 ince çerçeveleri ile %90.7 gibi oldukça iddialı bir ekran gövde oranıyla geliyor.

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN