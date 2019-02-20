Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi, Çin'in başkenti olan Pekin'de düzenlenen lansman etkinliği ile birlikte yılın ilk amiral gemisi Mi 9'u tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım açısından devrimsel bir yenilik getirmeyen Mi 9, damla çentikli tasarımı ve bir önceki nesle göre %40 ince çerçeveleri ile %90.7 gibi oldukça iddialı bir ekran gövde oranıyla geliyor.