Xiaomi Mi 9 resmen tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 9'un fiyatı ve özellikleri...
Uzun zamandan beridir hakkında çeşitli dedikodular dönen Xiaomi Mi 9 nihayet resmiyete kavuştu. Damla çentikli ekranla gelen telefon, %90.7 gibi ekran gövde oranına sahip. Snapdragon 855 sistem çipinden güç alan Xiaomi Mi 9 hakkındaki detaylar...
Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi, Çin'in başkenti olan Pekin'de düzenlenen lansman etkinliği ile birlikte yılın ilk amiral gemisi Mi 9'u tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım açısından devrimsel bir yenilik getirmeyen Mi 9, damla çentikli tasarımı ve bir önceki nesle göre %40 ince çerçeveleri ile %90.7 gibi oldukça iddialı bir ekran gövde oranıyla geliyor.