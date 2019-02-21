İşte karşınızda katlanabilir ekranlı telefon Samsung Galaxy Fold
Samsung'un şüphesiz San Francisco'da gerçekleştirdiği etkinliğe damga vuran en önemli ürünü katlanabilen ekranıyla dikkat çeken Galaxy Fold oldu. Uzun yıllardır Samsung'un böylesi bir telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu; ancak dün ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşımıza çıktı. İşte aynı anda üç uygulamayı kullanabildiğiniz, istendiğinde tablet, istendiğinde telefon gibi kullanılabilen Galaxy Fold'un tüm özellikleri ve cep yakan fiyatı...
Samsung'un uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ekranı katlanabilir telefonu nihayet gerçek oldu. Galaxy Fold adını taşıyan bu özel telefon, en geniş haliyle 7.3 inç'lik bir ekrana sahip. Yani tablet gibi kullanabiliyor; örneğin WhatsApp, YouTube ve hatta Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Dahili ekran sadece bükülmüyor; aynı zamanda katlanabiliyor da. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.
ETİKETLER: