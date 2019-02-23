Bu yıl Teknopark İstanbul'un da desteğiyle birlikte erken aşama girişimcilere sunulan imkan ve desteklerinin daha da çeşitli hale getirildiği PRIMER programında, sektörden bağımsız olarak ürünü veya en azından prototipi hazır durumda olan startuplara temel girişimcilik eğitimleri, mentorluk desteği, kurumsal şirket ve potansiyel partner kurum tanıştırmaları, melek yatırımcılar ve fon şirketlerine erişim ile fikri mülkiyet ve hukuki danışmanlık destekleri sunulacak olup ayrıca Teknopark İstanbul bünyesinde çalışma alanı ve ofis imkanı da sağlanacak. 2018 yılındaki PRIMER programına seçilen 10 startuptan 3'ü programın bitimiyle birlikte ilk müşterilerini bulurken 1 startup ise ihracat yapmaya başladı. Bu bağlamda başarısı henüz ilk yılında kanıtlanan PRIMER programının 2019 yılındaki ilk döngüsüne son başvuru tarihi 23 Şubat olarak belirlendi. PRIMER programına seçilen startuplar ayrıca; Inovent A.Ş'nin yürüttüğü 200Bin TL hibeli BiGGinner programına öncelikli katılım hakkına sahip olacaklar ve yine Inovent A.Ş'nin yurtdışı iş geliştirme kamplarına da burslu katılabilme fırsatı yakalayacaklar. Toplamda 8 eğitim modülünden oluşan PRIMER Programı kapsamındaki ilk eğitimler 9 Mart 2019'da Teknopark İstanbul evsahipliğinde gerçekleşecek.