Türkiye'de teknoloji geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yapan 56 teknokentte, 4 bin 916 firma faaliyetlerini yürütüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, bu firmaların 284'ü yabancı ortaklı iken, 1019'u akademisyen ortaklı bir şekilde çalışıyor. Teknopark firmalarında çalışan personel sayısı da 47 bin 525'e ulaşmış durumda. Bunların 38 bin 899'u Ar-Ge, 3 bin 68'i destek ve 5 bin 558'i de kapsam dışı çalışan. 27 bin 749 projenin tamamlandığı teknokentlerde, 8 bin 316 proje üzerinde ise çalışmalar devam ediyor. 1 milyar liralık ciro ve 20 milyar dolarlık ihracat rakamı ile teknoparklar meyvelerini vermeye başladı. Tükiye'de Teknoparklar, vergi mükellefi şirketlerin teknoparktaki yazılım ve Ar-Ge ye dayalı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulması gibi çok sayıda kolaylıklar sağlıyor. Bunun yanı sıra Teknopark'ta çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olma, Teknopark'ta faaliyet gösterecek girişimciler, kazançlarının Gelir veya Kurumlar Vergisi'nden istisna bulunduğu süre içerisinde, Teknopark'ta üretecekleri sistem yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf olma gibi avantajlara sahip. Teknoparkların günümüzdeki rolüne dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, "Önümüzdeki süreçte Türkiye, geleneksel olduğu sektörlerde katma değeri yüksek ürünler üretecek ama özellikle hedef odaklı yaklaşımı güçlü ve gelişmekte olduğumuz alanlara kaydıracağız. Şuanda teknoparklardan yapılan ihracat 20 milyar doları geçti. Artık burada iyi bir noktaya geldik. Sanayimizde teknoloji bilinci oluştu. Sanayi ile teknolojiyi birleştirecek üniversite sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirecek ara yüzü oluşturmak gerekiyor. Bu da teknoloji transfer ofisi. Teknoloji transfer ofislerinin (TTO) anlamı bilgiyi teknolojiye dönüştürmek demektir. TÜBİTAK olarak teknoloji transferlerini destekliyoruz" şeklindeki sözleriyle güçlü bir ekonomi haline gelme aşamasında Teknoparkların önemine vurgu yaptı.1.3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİKuruluş temeli 1992 yılında atılan ve bugün 170 bin metrekarelik bir kapalı alanda yer alan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent bünyesinde, uçak/ helikopter kontrol sistemleri çalışmaları, uydu geliştirme projeleri, alternatif enerji ve alternatif yakıt projeleri, rüzgâr ve su türbini tasarımı, araç takip sistemi, test ve ölçüm sistemlerinin tasarlanması, güç kaynakları ve enerji besleme sistemleri, lazer uygulamaları gibi farklı alanlarda Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Teknokent yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde bugüne kadar elde edilen ihracat geliri 1.3 milyar doları aşarken, ülke ekonomisine de 13 milyar liralık katkı sağlandı. ODTÜ Teknokent şirketlerinin almış oldukları Ar-Ge tescillerinin de (patent, faydalı model, marka vb.) 400'ü bulduğu ifade edilirken, yürütülen toplam Ar-Ge projesi sayısının 1500'ün üzerinde olduğu belirtiliyor. ODTÜ Teknokent 2017-2021 dönemini kapsayan 'stratejik planı' çerçevesinde, uluslararası başarıya ulaşabilecek teknolojik ürün geliştirilmesini ve teknokentin ise küresel teknoloji şirketleri için cazibesini artırmayı hedeflediği aktarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı 2017 Teknoloji Bölgeleri Performans Endeksi Sonuçları'na göre İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'deki tüm teknoparklar içerisinde birinci sırada almıştır. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan 270'den fazla firma 7 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak, yılda 600'ün üzerinde proje geliştirmektedir. İTÜ ARI Teknokent, 1.655.000 m2 büyüklüğünde bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148'i patentli toplamda 2.500'ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atarak değer üretti ve ülke ekonomisine katkı sağladı. 2003'ten bu yana 272 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent firmalarının, 2017 yılı cirosu 1 milyar dolar; Ar-Ge ihracatı ise 40 milyon dolardır. Türkiye'nin ticaret merkezi İstanbul'un kalbi Maslak'ta yer alan İTÜ ARI Teknokent bünyesinde barındırdığı firmalar ve girişimciler için birbirinden başarılı programlar yürütüyor.ODTÜ TeknokentİTÜ Arı TeknokentCYBERPARKMersin Teknoloji Geliştirme BölgesiErciyes Üniversitesiİzmir Teknoloji Geliştirme BölgesiYıldız Teknoparkİstanbul Teknoloji Gel. Böl.İstanbul Üniversitesi Tekn. Gel. Böl.Ankara Üniversitesi Tekn. Gel. Böl