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'nun katlanabilir telefonu görüntülendi

OPPO'NUN KATLANABİLİR TELEFONU GÖRÜNTÜLENDİ
28 Şubat 2019, Perşembe Güncelleme : 16:40:27

Katlanabilir telefonların bir hayli gündemi meşgul ettiği şu günlerde, bir hamle de 'dan geldi.

sektöründe en çok konuşulan konulardan biri de katlanabilir akıllı telefonlar. , 20 'ta düzenlediği etkinlikte şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Ardından Huawei, 'ta katlanabilir telefonu X'i tanıttı.

başkan yardımcısı , sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, şirketin ilk katlanabilir telefonunu gösterdi.

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