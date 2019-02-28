Akıllı telefon sektöründe en çok konuşulan konulardan biri de katlanabilir akıllı telefonlar. Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Ardından Huawei, 24 Şubat'ta katlanabilir telefonu Mate X'i tanıttı.

Oppo başkan yardımcısı Brian Shen, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, şirketin ilk katlanabilir telefonunu gösterdi.