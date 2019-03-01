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'dan o özelliği kaldırmıştı şimdi ise geri dönüyor!

APPLE İPHONE'DAN O ÖZELLİĞİ KALDIRMIŞTI ŞİMDİ İSE GERİ DÖNÜYOR!
1 Mart 2019, Cuma Güncelleme : 16:19:08

İnovasyon anlamında rakiplerinin çok gerisinde kaldığı söylenen , yeni modellerinde ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı kullanarak rakiplerini bir nebze olsun yakalamak istiyor.

endüstrisinin kolu, katlanabilir akıllı telefonlar, ekrana gömülü parmak izi tarayıcılar, üçlü-beşli kamera sistemleri, 4K ekranlar ile tüketicilere mümkün olan en yeni teknolojileri sunmaya çalışırken , en yeni modelleri ile hala yüksek performans ve stabiliteden fazlasını veremiyor. Apple'ın inovasyon anlamında bu denli geri kalması, iPhone satışlarına da fazlasıyla yansımış durumda.

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