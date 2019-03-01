Akıllı telefon endüstrisinin Android kolu, katlanabilir akıllı telefonlar, ekrana gömülü parmak izi tarayıcılar, üçlü-beşli kamera sistemleri, 4K ekranlar ile tüketicilere mümkün olan en yeni teknolojileri sunmaya çalışırken Apple, en yeni iPhone modelleri ile hala yüksek performans ve stabiliteden fazlasını veremiyor. Apple'ın inovasyon anlamında bu denli geri kalması, iPhone satışlarına da fazlasıyla yansımış durumda.