Edison Research'e ait verilerin bazı konularda yetersiz olduğunu belirtmek gerekiyor. İnsanların Facebook'tan neden vazgeçtiği, bazı yaş gruplarının neden araştırmaya dahil edilmediği ve bunun şirketin mali tablosuna olan etkisinin ne olacağı bilinmiyor. Facebook'un son finans raporu, şirketin aylık aktif kullanıcı sayısının rekor seviye olan 2.32 milyara ulaştığını göstermişti.