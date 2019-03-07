Facebook için 2017 pek kolay geçmedi. Geçtiğimiz yıl patlak veren skandal ve sızıntılar, Facebook'un kamuoyundaki imajını ciddi ölçüde sarsmış durumda. Pazar araştırma şirketi Edison Research tarafından paylaşılan son veriler de bu durumu destekliyor. ABD'de gerçekleştirilen araştırma, sosyal ağın özellikle 12-34 yaş arası kullanıcı grubunda kan kaybettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre, Facebook'un kullanıcı sayısı 2017'ye göre 15 milyon azaldı.
Edison Research'e ait verilerin bazı konularda yetersiz olduğunu belirtmek gerekiyor. İnsanların Facebook'tan neden vazgeçtiği, bazı yaş gruplarının neden araştırmaya dahil edilmediği ve bunun şirketin mali tablosuna olan etkisinin ne olacağı bilinmiyor. Facebook'un son finans raporu, şirketin aylık aktif kullanıcı sayısının rekor seviye olan 2.32 milyara ulaştığını göstermişti.
ETİKETLER: