Samsung, 2019'a hızlı bir giriş yaptı. Katlanabilir telefon Galaxy Fold ve S10 serisini tanıtan Güney Koreli teknoloji devinin yeni modelleri ortaya çıktı.

Samsung İngiltere resmi web sitesinde henüz duyurulmamış Galaxy A90, Galaxy A40 ve Galaxy A20e'nin ürün sayfalarını yayınlarken, sayfaların içerisinde bir bilgi verilmedi.

Ürünlerle ilgili bilgi verilmese de bu olay yeni modellerin sızıntıdan öteye geçtiğini ve kesinlikle piyasaya çıkacağını gösteriyor.

A90'DA DÖNEBİLEN ARKA KAMERA

Geçen ayın sonlarında isabetli sızıntılarıyla ünlü Steve McFly, twitter üzerinden Galaxy A90'ın ön kamera olarak da kullanabileceğiniz, dönebilen bir arka kamera yapısıyla karşımıza çıkacağını yazmıştı. Vivo cihazlarda rastladığımız bir kamera yapısı ile beklenen cihazın donanımsal özellikleri hakkında henüz net bilgiler yok.

Galaxy A40 hakkındaki sızıntılar ise, Exynos 7904 işlemciden güç alacağını 4 GB RAM ile donatılacağını gösteriyor. Cihazlar hakkında detaylı bilgiler olmasa da kısa süreçte Samsung'un cihazları tanıtması ve ilk olarak İngiltere'den başlayarak piyasaya sunması bekleniyor. (Milliyet)