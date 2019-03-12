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SAMSUNG GALAXY FOLD TÜRKİYE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
12 Mart 2019, Salı Güncelleme : 11:25:17

geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S10 ailesi ile birlikte katlanabilir ekranlı telefonu 'u da tanıtmıştı. Galaxy Fold 'de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin Türkiye başkanı DaeHyun Kim, Galaxy Fold'un Türkiye açıkladı. İşte detaylar...

'un geçtiğimiz haftalarda San Francisco'da gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ortaya çıkan , dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliğine sahip. Birkaç gün sonrasında Huawei'nin de benzer bir model olan Huawei Mate X'i ortaya çıkarmasıyla ekranı katlanan telefonların sayısı artarken, rekabet de şimdiden kızışmaya başladı.

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