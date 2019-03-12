Samsung'un geçtiğimiz haftalarda San Francisco'da gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ortaya çıkan Galaxy Fold, dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliğine sahip. Birkaç gün sonrasında Huawei'nin de benzer bir model olan Huawei Mate X'i ortaya çıkarmasıyla ekranı katlanan telefonların sayısı artarken, rekabet de şimdiden kızışmaya başladı.