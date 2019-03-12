Samsung Galaxy Fold Türkiye çıkış tarihi belli oldu
Samsung geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S10 ailesi ile birlikte katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold'u da tanıtmıştı. Galaxy Fold Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin Türkiye başkanı DaeHyun Kim, Galaxy Fold'un Türkiye çıkış tarihi açıkladı. İşte detaylar...
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda San Francisco'da gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ortaya çıkan Galaxy Fold, dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliğine sahip. Birkaç gün sonrasında Huawei'nin de benzer bir model olan Huawei Mate X'i ortaya çıkarmasıyla ekranı katlanan telefonların sayısı artarken, rekabet de şimdiden kızışmaya başladı.
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