Buna göre ilk ölümün White Walker (Ak Yürüyenler) tarafından gerçekleşmesi en olabilecek ihtimal olarak gözükse de donarak, sihir veya büyü ile gerçekleşmesi de düşük oranlı yüksek ihtimaller olarak yer alıyor. Raporlananlara göre tuvalette ölüm en düşük ihtimal olarak değerlendirilirken, mahkeme önünde dövüşerek veya Ay Kapısından atılarak gerçekleşmesine 1'e 34 oran veriliyor.

İzliyecilerin aklında "Acaba tahta kim oturacak?" sorusu var. Yapımcılar ise ser veriyor sır vermiyor. İnternetteki sızıntılara göre tahta kimse oturamayacak çünkü ortada bir taht kalmayacak. Dany, Jon Snow ve Cersei Lannister'in çok sayıda hayranları olmasına rağmen, ortaya atılan iddialara göre büyük bir savaş yaşanacak ve bütün krallık yok olacak.

KAZANANI OLMAYACAK SAVAŞTAN SÖZ EDİLİYOR!

Barış elçisi Jon Snow krallıktaki bütün lordların arasını yapmaya çalışsa da karşısında Dany'i bulacak ve ejderhalarına güvenerek yoluna devam edecek. Dany ve Cersei arasında kazananı olmayan bir savaş yaşanacak. Dany ejderhalarını kaybedecek ve ölecek. Karnındaki bebeği savaştan önce düşük yaparak kaybeden Cersei'nin öleceği de ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Dany'nin bir hayvan tarafından veya alevle öldürülmesinin oranı 1'e 6 ve 1'e 9 olarak verilmiş. Ölenlerin bunlarla sınırlı kalmayacağı, Jamie ve Tyrion da savaşta hayatları kaybedecekleri belirtiliyor. Çekiç, ok ve kılıçla gerçekleşecek ölümlerin oranları ise 3 ila 5 arasında değişiyor.

HER GEÇEN GÜN YENİ BİR TEORİ ORTAYA ÇIKIYOR

İnternete sızan detaylara her geçen gün yenileri ekleniyor. Ancak bunların ne kadarının doğru veya yanlış çıkacağı bilinmiyor. Yapımcı şirketin senaryoda değişikliğe gitmesi durumunda bu sızıntıların hiç bir önemi kalmayacak ancak dünya çapında milyonlarca izleyicinin merakla bekleyişi değişmeyecek olan tek şey olarak gözüküyor.

Geçtiğimiz günlerde 2019 Oscar ödüllerine katılan, Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, kırmızı halıda Game of Thrones 8. sezon finali hakkında oldukça ilginç bir beyanda bulundu. Kendisine hayranlarının vereceği tepki sorulduğunda Clarke hiç düşünmeden "Şok olacaklar" ifadesini kullandı. Beklenmedik olayların gerçekleşeceğine işaret eden bu açıklama ölenler arasında Daenerys Targaryen olabileceğini gündeme getirdi. Game of Thrones'un 8. sezon ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak.