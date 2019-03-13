Huawei'den fiyat açıklaması geldi!

Akıllı telefon piyasasına farklı bir boyut kazandıran katlanabilir ekranlı telefonlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Huawei Mate X adındaki katlanabilir telefonunu 2299 euro gibi bir fiyata satan Huawei, ilerleyen yıllarda fiyatta indirime gidileceğini açıkladı.

Huawei Ceo'su Richard Yu tarafından yapılan açıklamada katlanabilir telefonların fiyatlarında 1000 euro'ya kadar indirime gidileceğini açıkladı. Bununla beraber bazı Çin'li üreticilerin bu fiyatı 500 euro seviyelerine indirebileceğini açıklayan Yu, önümüzdekiler yıllarda Samsung'u geride bırakarak pazar lideri olacaklarını açıkladı.

ZAMANLA STANDART HALE GELECEK

Huawei Ceo'su Richard Yu katlanabilir telefonların zamanla standart hale geleceğinden de bahsetti bununla beraber katlanabilir ekranların 100-220 inç'e kadar çıkabileceğini belirten Yu, bu ekranların tabii ki arttırılmış sanal gözlüklerle görülebilecek ekranlar olacağını da ekledi.

Dünya çapında en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Huawei, bu tür adımlarla kendini daha da ileriye taşıyacak gibi gözüküyor. (Hürriyet)