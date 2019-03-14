Yapılan açıklamaya göre Google, 2.3 milyar kötü reklamı ortadan kaldırdı. Büyük bir rakam, ancak Google, 2017'de 3.2 milyar kötü amaçlı reklamı yasaklamıştı.

Google, bu art niyetli reklamlardan sorumlu olanları da es geçmedi. Yapılan açıklamaya göre yaklaşık 1 milyon reklamveren ve 734 bin yayıncı ve uygulama geliştiricisi yasaklı listesine girdi. Google yetkililerinden Scott Spencer, yaptığı açıklamada bu rakamın daha önceki rakamın iki katı olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKA VE ÖZEL EKİP KOMBİNASYONU

Mountain View merkezli şirket kötü niyetli reklamları tespit etmek için yapay zeka ve özel oluşturduğu bir ekipten yararlanıyor. Spencer, dolandırıcılık ve daha fazla kötü amaç içeren reklamları belirlediklerini gerekli müdahaleyi yaptıklarını vurguladı.

Google, reklam yayın politikalarını ihlal eden reklamların 1.5 milyon uygulamadan ve 25 milyon sayfadan tamamen kaldırıldığını açıkladı.