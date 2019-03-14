Çocuklar için son dönemin dijital ortamdaki en büyük tehlikelerinden biri olan 'Momo' oyunu için, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 8 maddelik önlem açıkladı.

Ofis, son dönem gündemde olan oyuna ilişkin, "Momo: Dijital İstismar Girişimi" bilgilendirmesinde şu 8 öneriye yer verdi:

1- Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerili sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu filtrelerin açık olmasına dikkat edin.

CUMHURBAŞKANLIĞI MOMO'DAN KORUNMANIN 8 YOLUNU AÇIKLADI! MOMO NEDİR? MOMO'DAN NASIL KORUNURUZ?