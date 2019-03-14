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'ya karşı 8 önlem! uyardı

MOMO'YA KARŞI 8 ÖNLEM! CUMHURBAŞKANLIĞI UYARDI
14 Mart 2019, Perşembe Güncelleme : 11:14:30

Çocukların korkulu rüyası haline gelen '' oyununa karşı Dijital Dönüşüm Ofisi harekete geçti.

Çocuklar için son dönemin dijital ortamdaki en büyük tehlikelerinden biri olan '' oyunu için, Dijital Dönüşüm Ofisi 8 maddelik önlem açıkladı.

Ofis, son dönem gündemde olan oyuna ilişkin, "Momo: Dijital İstismar Girişimi" bilgilendirmesinde şu 8 öneriye yer verdi:

1- Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerili sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu filtrelerin açık olmasına dikkat edin.

CUMHURBAŞKANLIĞI MOMO'DAN KORUNMANIN 8 YOLUNU AÇIKLADI! MOMO NEDİR? MOMO'DAN NASIL KORUNURUZ?

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