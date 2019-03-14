Momo'ya karşı 8 önlem! Cumhurbaşkanlığı uyardı
Çocukların korkulu rüyası haline gelen 'Momo' oyununa karşı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi harekete geçti.
Çocuklar için son dönemin dijital ortamdaki en büyük tehlikelerinden biri olan 'Momo' oyunu için, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 8 maddelik önlem açıkladı.
Ofis, son dönem gündemde olan oyuna ilişkin, "Momo: Dijital İstismar Girişimi" bilgilendirmesinde şu 8 öneriye yer verdi:
1- Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerili sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu filtrelerin açık olmasına dikkat edin.
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