Sosyal medya devi Twitter'ın daha önce bir takım çalışmalar üstünde olduğu ve kamera tarafında geliştirmeler yapmak istediği söylenmişti. Eski tarihli birkaç raporda bu durumdan söz edildi. Sonunda iddialar doğru çıktı. Twitter yaptığı açıklamada Twitter kamerasına yapılacak olan güncellemelerin ilkini duyurdu. Güncellemeyle birlikte olaylarla eş zamanlı gönderilen video ve görsellerin tweet'lenme şekilleri yeniden gözden geçiriliyor. İşte konu hakkındaki detaylar...
Twitter kamerası güncellenecek ve daha yetenekli olacak. Sosyal medya devi böylece fotoğraf ve videoların daha kolay ve hızlı şekilde tweet'lenmesini amaçlıyor. Güncelleme içeriğini biraz daha açacak olursak, kameraya hızlı erişim olacak. Kullanıcılar uygulamayı açıp, sola kaydırma yapınca kamera açılacak. Böylece hızlı fotoğraf çekip, tweet mesajı atabilecekler.
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