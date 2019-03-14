Twitter kamerası güncellenecek ve daha yetenekli olacak. Sosyal medya devi böylece fotoğraf ve videoların daha kolay ve hızlı şekilde tweet'lenmesini amaçlıyor. Güncelleme içeriğini biraz daha açacak olursak, kameraya hızlı erişim olacak. Kullanıcılar uygulamayı açıp, sola kaydırma yapınca kamera açılacak. Böylece hızlı fotoğraf çekip, tweet mesajı atabilecekler.