Google, internet tarayıcısı Chrome için gece modu veya diğer adıyla karanlık/koyu mod özelliğinin testlerine geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Chrome 72 ile gelmesi beklenen koyu mod maalesef ki yaşanan sorunlardan dolayı ertelenmişti. Google, Chrome için yayınladığı 73.0.3683.75 numaralı güncelleme ile koyu modu nihayet kullanıma sundu.