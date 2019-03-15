Mountain View merkezli teknoloji devi Google, Chrome tarayıcısı için geliştirmelere hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Chrome'da koyu mod özelliğinin olacağı ortaya çıkmıştı. Sonunda Google, Chrome için güncelleme yayınladı ve koyu modu aktif etti.
Google, internet tarayıcısı Chrome için gece modu veya diğer adıyla karanlık/koyu mod özelliğinin testlerine geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Chrome 72 ile gelmesi beklenen koyu mod maalesef ki yaşanan sorunlardan dolayı ertelenmişti. Google, Chrome için yayınladığı 73.0.3683.75 numaralı güncelleme ile koyu modu nihayet kullanıma sundu.