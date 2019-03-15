Samsung da insanların bu delikten çok hoşlanmadığını ve görünmez hale getirmeye çalıştığının farkına vardı. Bu yüzden de firma, bu teknolojinin sınırlarını zorlamaya karar verdi. Firmanın şimdiki amacı, dışarıdan bakıldığında belli olmayan bir kamera deliğine sahip bir ekran üretmek olarak belirlendi.