Samsung'un bu yılki amiral gemisi telefon serisi Samsung Galaxy S10 ailesi, pek çok muhteşem özelliğe sahip olsa da insanların en çok dikkatini çeken şey telefonun ön kamera deliği oldu. Hatta bu deliği "özellikli" hale getiren duvar kağıtları bir anda internette çok popüler hale geldi.
Samsung da insanların bu delikten çok hoşlanmadığını ve görünmez hale getirmeye çalıştığının farkına vardı. Bu yüzden de firma, bu teknolojinin sınırlarını zorlamaya karar verdi. Firmanın şimdiki amacı, dışarıdan bakıldığında belli olmayan bir kamera deliğine sahip bir ekran üretmek olarak belirlendi.
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