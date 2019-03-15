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'un yeni telefonu çok konuşulacak!

SAMSUNG'UN YENİ TELEFONU ÇOK KONUŞULACAK!
15 Mart 2019, Cuma Güncelleme : 11:54:21

'un bu yılki amiral gemisi telefon serisi ailesi, pek çok muhteşem özelliğe sahip olsa da insanların en çok dikkatini çeken şey telefonun ön kamera deliği oldu. Hatta bu deliği "özellikli" hale getiren duvar kağıtları bir anda internette çok popüler hale geldi.

da insanların bu delikten çok hoşlanmadığını ve görünmez hale getirmeye çalıştığının farkına vardı. Bu yüzden de firma, bu teknolojinin sınırlarını zorlamaya karar verdi. Firmanın şimdiki amacı, dışarıdan bakıldığında belli olmayan bir kamera deliğine sahip bir ekran üretmek olarak belirlendi.

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