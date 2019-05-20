Google'dan Huawei'ye güncelleme yasağı! Huawei telefon kullananlar uygulama indirecek mi, Android güncellemesi yapabilecek mi?
Bu hafta sonu Huawei ve Google ismi sıklıkla gündeme geldi. Çünkü Mountain View merkezli teknoloji devi Google, Huawei'nin Android lisansını askıya aldı. Google böylece Huawei telefonların Android güncellemelerini ve Google hizmetlerini almasını engelledi. Söz konusu yasağın sınırları nedir? Mevcut Huawei telefon kullancıları cihazlarını güncelleyebilecek mi? Google Play Store'dan Huawei telefonlara uygulamak indirilecek mi? Google'dan konuyla ilgili açıklama geldi!
Google'ın, Huawei'ye olan desteği kesmesiyle alakalı ilk haberlerde, Huawei telefonların Android ve uygulama güncellemesini yapamayacağı, Google hizmetlerinden faydalanamayacağı iddia edilmişti. Ancak durumun iddialardaki gibi olmadığı ortaya çıktı.
Google, ABD hükümetinin kararına uymak için adımlar atarken, piyasaya sürülmüş olan mevcut Huawei cihazların Google Play gibi servislere ve Google Play Protect'ten gelen güvenlik hizmetlerine erişebileceklerini onayladı.
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