Google'ın, Huawei'ye olan desteği kesmesiyle alakalı ilk haberlerde, Huawei telefonların Android ve uygulama güncellemesini yapamayacağı, Google hizmetlerinden faydalanamayacağı iddia edilmişti. Ancak durumun iddialardaki gibi olmadığı ortaya çıktı.

Google, ABD hükümetinin kararına uymak için adımlar atarken, piyasaya sürülmüş olan mevcut Huawei cihazların Google Play gibi servislere ve Google Play Protect'ten gelen güvenlik hizmetlerine erişebileceklerini onayladı.