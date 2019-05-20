sabah

dünya çapında en çok indirilen uygulama oldu

WHATSAPP DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA OLDU
20 Mayıs 2019, Pazartesi Güncelleme : 15:51:56

2019 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında en çok indirme sayısına sahip olan uygulamaların listesi açıklandı. Popüler mesajlaşma uygulaması , ve 'de en çok indirilen uygulama olarak listenin başında yer alıyor. İşte en çok indirilen uygulamalar...

Sensor Tower'ın Store Intelligence platformundan alınan verilere göre 2019 yılının ilk üç aylık dönemine ait uygulama indirme verileri açıklandı. Şaşırılmayacak bir şekilde , 223 milyon yeni indirmeyle listenin başını çekiyor.

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN