2019 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında en çok indirme sayısına sahip olan uygulamaların listesi açıklandı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android'de en çok indirilen uygulama olarak listenin başında yer alıyor. İşte en çok indirilen uygulamalar...
Sensor Tower'ın Store Intelligence platformundan alınan verilere göre 2019 yılının ilk üç aylık dönemine ait uygulama indirme verileri açıklandı. Şaşırılmayacak bir şekilde WhatsApp, 223 milyon yeni indirmeyle listenin başını çekiyor.
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