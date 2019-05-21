Bundan birkaç hafta önce Varys Liam Robertson ve YouTube kanalı Spawn Wave tarafından, George R.R. Martin'in, FromSoftware ile 'Souls benzeri' bir oyun üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü. Bu oyunun açık dünyaya sahip, farklı krallıklar içeren, her alanda yeteneklerin olduğu söylenmişti. En azından söylenenler özetle bu kadardı. Ancak Martin'in kendisi bu spekülasyonları yeniden ateşleyen bomba bir açıklama yaptı.