Huawei Kurucusu Ren Zhengfei Çin medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ve erteleme kararını önemsemediklerini belirtti. Ren " ABD hükümetinin attığı adımlar bizi hafife aldıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin aldığı kararların Huawei'nin 5G alanındaki çalışmaları etkilemeyeceğini belirten Ren "Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G'de bizi yakalayamaz" diye konuştu.