Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei: ABD hükümeti bizi hafife alıyor!
Hafta sonu yaşanan flaş gelişmelerden sonra, Google, Intel, Qualcomm gibi şirketler Huawei ile iş birliğini kesmişti. Teknoloji dünyasında deprem etkisi yaşatan olaylar zincirinden sonra ABD hükümeti, Huawei'ye yönelik yaptırımları 90 gün erteledi. Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, erteleme kararı için flaş açıklamalar yaptı ve kararı önemsemediklerini belirtti.
Huawei Kurucusu Ren Zhengfei Çin medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ve erteleme kararını önemsemediklerini belirtti. Ren " ABD hükümetinin attığı adımlar bizi hafife aldıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin aldığı kararların Huawei'nin 5G alanındaki çalışmaları etkilemeyeceğini belirten Ren "Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G'de bizi yakalayamaz" diye konuştu.
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