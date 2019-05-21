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'nin kurucusu : hükümeti bizi hafife alıyor!

HUAWEİ'NİN KURUCUSU: ABD HÜKÜMETİ BİZİ HAFİFE ALIYOR!
21 Mayıs 2019, Salı Güncelleme : 12:29:42

Hafta sonu yaşanan flaş gelişmelerden sonra, , Intel, Qualcomm gibi şirketler ile iş birliğini kesmişti. Teknoloji dünyasında deprem etkisi yaşatan olaylar zincirinden sonra hükümeti, Huawei'ye yönelik yaptırımları 90 gün erteledi. Huawei'nin kurucusu , erteleme kararı için flaş açıklamalar yaptı ve kararı önemsemediklerini belirtti.

Kurucusu medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ve erteleme kararını önemsemediklerini belirtti. Ren " hükümetinin attığı adımlar bizi hafife aldıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin aldığı kararların Huawei'nin 5G alanındaki çalışmaları etkilemeyeceğini belirten Ren "Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G'de bizi yakalayamaz" diye konuştu.

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