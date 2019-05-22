ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasına karşın, Android cephesinden ilk adım geldi. Huawei, Google'ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sisteminin 'beta' programından çıkarıldı.

Daha önce Android geliştirici sitesinde yer alan Android Q Beta'nın indirilebildiği telefonlar listesinde bulunan Huawei'nin amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro için bu yazılım desteği artık sunulmuyor.