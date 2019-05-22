ABD, Huawei'ye olan ticari yaptırımları gevşetti. Google da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, mevcut Huawei telefonların Google servislerinden yararlanacağını, bununla birlikte uygulamaları indirip, güncelleyebileceğini belirtmişti. Şimdi ise flaş bir gelişme daha yaşandı. İki hafta önce Android Q beta listesinde yer alan Huawei'nin üst düzey telefonu Mate 20, listeden çıkarıldı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasına karşın, Android cephesinden ilk adım geldi. Huawei, Google'ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sisteminin 'beta' programından çıkarıldı.
Daha önce Android geliştirici sitesinde yer alan Android Q Beta'nın indirilebildiği telefonlar listesinde bulunan Huawei'nin amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro için bu yazılım desteği artık sunulmuyor.