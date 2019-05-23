Huawei'ye bir darbe de ARM'den geldi! Google, Intel ve Qualcomm'dan sonra ARM de Huawei ile bağlantıları kopardı
Huawei için son günler zor geçiyor ve kötü haberler geliyor. Google, Intel, Qualcomm ve Microsoft'tan sonra İngiltere merkezli çip tasarımcısı ARM de Huawei ile olan işleri askıya aldı. Yeni gelişmelere göre ARM, çalışanlarına Huawei ve bağlı kuruluşları ile 'tüm aktif sözleşmeleri, desteği ve bekleyen sözleşmeleri' durdurma talimatını verdi. ARM'nin tasarımları dünya çapında birçok mobil cihazda kullanılan işlemcilerin temelini oluşturuyor. Birçok telefon ve tabletteki işlemciler, ARM komut setini kullanıyor. Bununla birlikte bazı 5G baz istasyonları ve sunucular da ARM temelli. Bir analist yaptığı açıklamada bu durumun uzun sürmesi durumunda, Huawei'nin 'aşılamaz' bir darbe yiyeceğini belirtti.
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında şu ana kadar en büyük hasarı Huawei almış gibi duruyor. Son olarak, ARM'nin çalışanlarına 'tüm aktif sözleşmeleri, desteği ve bekleyen sözleşmeleri' askıya almalarını söylediği ortaya çıktı. ARM'nin kararının arkasında ise ABD'nin, Amerikan firmalarının Huawei'yle çalışmasını yasaklayan düzenlemeleri var. Öte yandan ARM'nin durumu biraz daha farklı.