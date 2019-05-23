ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında şu ana kadar en büyük hasarı Huawei almış gibi duruyor. Son olarak, ARM'nin çalışanlarına 'tüm aktif sözleşmeleri, desteği ve bekleyen sözleşmeleri' askıya almalarını söylediği ortaya çıktı. ARM'nin kararının arkasında ise ABD'nin, Amerikan firmalarının Huawei'yle çalışmasını yasaklayan düzenlemeleri var. Öte yandan ARM'nin durumu biraz daha farklı.