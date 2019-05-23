Turkcell TV+'tan yaza özel kampanya

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre TV+'a katılmak isteyenler için yeni bir kampanya başlatıldı.

Turkcell Superonline fiber internete yeni abone olan kullanıcılar, taahhütleri kapsamında TV+'tan avantajlarla faydalanacaklar.

Yaza özel hazırlanan kampanyada Turkcell Fiber internet paketleri ve TV+ paketleri bir arada ilk 3 ay ücretsiz olarak sunulacak. Kullanıcılar hem internet hem de TV+ hizmetini tek bir kanaldan sağlayacak.

4K Ultra HD kanalı bünyesinde barındıran platform olan TV+, 86'sı HD olmak üzere 150'den fazla canlı TV kanalını kullanıcılarına ulaştırıyor. TV+, televizyon, cep telefonları ya da tabletler üzerinden kullanım imkanı sağlayıp, yayını 24 saate kadar geriye alabilme özelliği de sunuyor.

Fiber internet ve TV+ bir arada

TV+ kampanyası 109.90 liradan başlayan fiyatlarla müşterilere sunulacak. TV+'ın eğlenceli dünyasıyla tanışacak olan kullanıcılar için hazırlanan kampanyada ücretlendirme şöyle sıralandı:

"35 Mbps Platin paket için; fiber internet ve TV+ giriş paketi ilk 3 ay ücretsiz, geri kalan 12 ay 109,90 lira. Fiber internet ve TV+ aile paketi ilk 3 ay ücretsiz, geri kalan 12 ay 124,90 lira. Fiber internet ve TV+ ekstra paketi ilk 3 ay ücretsiz, geri kalan 12 ay 134,90 lira. 50 Mbps Platin paket için; fiber internet ve TV+ aile paketi ilk 3 ay ücretsiz, kalan 12 ay 139,90 lira. Fiber internet ve TV+ ekstra paketi ilk 3 ay ücretsiz, geri kalan 12 ay 149,90 lira. 100 Mbps Platin paket için ise; fiber internet ve TV+ aile paketi ilk 3 ay ücretsiz kalan 12 ay 209,90 lira. Fiber internet ve TV+ ekstra paketi ilk 3 ay ücretsiz, kalan 12 ay 219,90 lira."

Ayrıca fiber internet ve TV+ kurulum ve aktivasyonu 15 aylık taahhüt kapsamında kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.