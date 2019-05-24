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ile iş birliğini kesen teknoloji devleri! 'ye , , ve 'dan şok!

HUAWEİ İLE İŞ BİRLİĞİNİ KESEN TEKNOLOJİ DEVLERİ! HUAWEİ'YE GOOGLE, MİCROSOFT, INTEL VE QUALCOMM'DAN ŞOK!
24 Mayıs 2019, Cuma Güncelleme : 11:58:34

Geçtiğimiz hafta sonu hükümetinin 'yi kara listeye almasıyla birlikte, - arasındaki ticaret savaşı farklı bir boyuta taşınmıştı. ABD'nin kararı sonrasında Amerikalı teknoloji şirketleri, ile olan iş birliğini kesmiş ve desteğini çekmişti. İlk olarak , Huawei'nin lisanslarını iptal etti. Ancak bu durum Google ile sınırlı kalmadı, , , , Panasonic gibi diğer isimler de listeye dahil oldu. İşte son bir hafta içinde Huawei ile çalışmalarını askıya alan teknoloji devleri...

Çinli üreticisi için son bir hafta oldukça kötü geçti. Washington'ın yaptırım kararından sonra , , , ve başka teknoloji devleri ile olan iş birliğini kesti. Her ne kadar hükümeti Huawei hakkındaki kararını geçici olarak ertelemiş olsa da, bu durum şirketlerin Huawei ile olan ilişkilerini kesmesine engel olmadı. Google dışında Huawei'yi en çok etkileyecek diğer darbe de 'den geldi. Dünya üzerindeki birçok mobil cihazda kullanılan işlemcilerin temelini ARM oluşturuyor. Birçok telefon ve tabletteki işlemciler, ARM komut setini kullanıyor. Bir analist yaptığı açıklamada ARM kararının uzun sürmesi durumunda, Huawei için aşılamaz bir durum olabileceğini vurguladı. Lafı daha fazla uzatmadan Huawei ile yollarını ayıran isimlere bakalım...

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