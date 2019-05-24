Huawei ile iş birliğini kesen teknoloji devleri! Huawei'ye Google, Microsoft, Intel ve Qualcomm'dan şok!
Geçtiğimiz hafta sonu ABD hükümetinin Huawei'yi kara listeye almasıyla birlikte, ABD - Çin arasındaki ticaret savaşı farklı bir boyuta taşınmıştı. ABD'nin kararı sonrasında Amerikalı teknoloji şirketleri, Huawei ile olan iş birliğini kesmiş ve desteğini çekmişti. İlk olarak Google, Huawei'nin Android lisanslarını iptal etti. Ancak bu durum Google ile sınırlı kalmadı, Intel, Qualcomm, Microsoft, Panasonic gibi diğer isimler de listeye dahil oldu. İşte son bir hafta içinde Huawei ile çalışmalarını askıya alan teknoloji devleri...
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei için son bir hafta oldukça kötü geçti. Washington'ın yaptırım kararından sonra Google, Intel, Qualcomm, Microsoft ve başka teknoloji devleri Huawei ile olan iş birliğini kesti. Her ne kadar ABD hükümeti Huawei hakkındaki kararını geçici olarak ertelemiş olsa da, bu durum şirketlerin Huawei ile olan ilişkilerini kesmesine engel olmadı. Google dışında Huawei'yi en çok etkileyecek diğer darbe de ARM'den geldi. Dünya üzerindeki birçok mobil cihazda kullanılan işlemcilerin temelini ARM oluşturuyor. Birçok telefon ve tabletteki işlemciler, ARM komut setini kullanıyor. Bir analist yaptığı açıklamada ARM kararının uzun sürmesi durumunda, Huawei için aşılamaz bir durum olabileceğini vurguladı. Lafı daha fazla uzatmadan Huawei ile yollarını ayıran isimlere bakalım...