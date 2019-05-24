Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei için son bir hafta oldukça kötü geçti. Washington'ın yaptırım kararından sonra Google, Intel, Qualcomm, Microsoft ve başka teknoloji devleri Huawei ile olan iş birliğini kesti. Her ne kadar ABD hükümeti Huawei hakkındaki kararını geçici olarak ertelemiş olsa da, bu durum şirketlerin Huawei ile olan ilişkilerini kesmesine engel olmadı. Google dışında Huawei'yi en çok etkileyecek diğer darbe de ARM'den geldi. Dünya üzerindeki birçok mobil cihazda kullanılan işlemcilerin temelini ARM oluşturuyor. Birçok telefon ve tabletteki işlemciler, ARM komut setini kullanıyor. Bir analist yaptığı açıklamada ARM kararının uzun sürmesi durumunda, Huawei için aşılamaz bir durum olabileceğini vurguladı. Lafı daha fazla uzatmadan Huawei ile yollarını ayıran isimlere bakalım...