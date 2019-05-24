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artık 'nin telefonlarında olmayabilir!

WHATSAPP ARTIK HUAWEİ'NİN TELEFONLARINDA OLMAYABİLİR!
24 Mayıs 2019, Cuma Güncelleme : 17:02:30

ve arasındaki ticaret savaşı, ABD hükümetinin 'ye karşı yaptırım kararı almasıyla birlikte farklı bir boyuta dönmüştü. ABD, Huawei'ye olan yaptırım kararını geçici olarak gevşetti. Fakat , Intel, Qualcomm, Panasonic, ARM, SD Association gibi isimler Huawei ile olan işleri askıya aldı. Son gelişmelere göre ABD'nin Huawei yasaklarına ABD menşeli hizmetler de dahil olduğundan yeni nesil Huawei telefonlarda gibi popüler uygulamaların bulunmama ihtimali yüksek.

'ın lisansını askıya almasından sonra 'nin kendi işletim sistemlerini kullanıma hazırladıklarını açıklaması, Huawei fanlarının içini bir miktar rahatlatmıştı. Yeni Huawei işletim sistemi, kendi uygulama mağazasıyla birlikte gelecek ve bu mağazada hangi popüler uygulamaların bulunacağı şu an için gizemini korumaya devam ediyor.

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