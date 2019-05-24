ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD hükümetinin Huawei'ye karşı yaptırım kararı almasıyla birlikte farklı bir boyuta dönmüştü. ABD, Huawei'ye olan yaptırım kararını geçici olarak gevşetti. Fakat Google, Intel, Qualcomm, Panasonic, ARM, SD Association gibi isimler Huawei ile olan işleri askıya aldı. Son gelişmelere göre ABD'nin Huawei yasaklarına ABD menşeli hizmetler de dahil olduğundan yeni nesil Huawei telefonlarda WhatsApp gibi popüler uygulamaların bulunmama ihtimali yüksek.
Google'ın Android lisansını askıya almasından sonra Huawei'nin kendi işletim sistemlerini kullanıma hazırladıklarını açıklaması, Huawei fanlarının içini bir miktar rahatlatmıştı. Yeni Huawei işletim sistemi, kendi uygulama mağazasıyla birlikte gelecek ve bu mağazada hangi popüler uygulamaların bulunacağı şu an için gizemini korumaya devam ediyor.