Google'ın Android lisansını askıya almasından sonra Huawei'nin kendi işletim sistemlerini kullanıma hazırladıklarını açıklaması, Huawei fanlarının içini bir miktar rahatlatmıştı. Yeni Huawei işletim sistemi, kendi uygulama mağazasıyla birlikte gelecek ve bu mağazada hangi popüler uygulamaların bulunacağı şu an için gizemini korumaya devam ediyor.