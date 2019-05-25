Nikkei gazetesinin, Singapur merkezli montaj şirketi Flex'in çalışanlarından birine dayandırdığı haberine göre, montaj şirketi Çin'deki ana fabrikasına Huawei telefonları ve diğer aygıtlarının üretimini, "yeni bir uyarıya" kadar durdurmaları talimatını verdi.

Nikkei haberinde şirketin, üretimin durdurulmasında ana neden olarak "sürmekte olan ticaret savaşı"nı gösterdiği ve üretimin yeniden ne zaman başlayacağının bilinmediği belirtildi.