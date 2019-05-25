ABD - Çin arasındaki ticaret savaşının, ABD'nin Huawei'ye olan yaptırım kararları ile farklı bir boyuta taşınmıştı. Google, ARM, Intel, Qualcomm, Microsoft, Panasonic ve birkaç farklı isim Huawei ile olan işleri askıya aldığını açıklamıştı. Tayvanlı üretici TSMC ise Huawei için üretime devam edeceğini belirtmişti. Flaş bir gelişme daha yaşandı. Huawei için montaj yapan en büyük fabrikalardan birinin "en azından" bir bölümü, yeni bir uyarıya kadar üretimi durdurdu. İşte detaylar...
Nikkei gazetesinin, Singapur merkezli montaj şirketi Flex'in çalışanlarından birine dayandırdığı haberine göre, montaj şirketi Çin'deki ana fabrikasına Huawei telefonları ve diğer aygıtlarının üretimini, "yeni bir uyarıya" kadar durdurmaları talimatını verdi.
Nikkei haberinde şirketin, üretimin durdurulmasında ana neden olarak "sürmekte olan ticaret savaşı"nı gösterdiği ve üretimin yeniden ne zaman başlayacağının bilinmediği belirtildi.