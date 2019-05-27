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'u bırakıp telefon alıyorlar

İPHONE'U BIRAKIP HUAWEİ TELEFON ALIYORLAR
27 Mayıs 2019, Pazartesi Güncelleme : 10:43:58

medyası ülkede artan sayıda kullanıcısının 'ın 'undan vazgeçerek marka akıllı telefon almaya başladığını bildirdi. 'a konuşan eski bir iPhone kullanıcısı "Bugünlerde cebinden iPhone çıkarmak utanç verici bir hal aldı" dedi. Bunun yanında Çinli e-ticaret sitesi Tmall'da Huawei marka telefonların satışında yüzde 130'luk artış kaydedildi.

'nin ve 'ye yönelik yaptırımları artan sayıda Çinli tüketicinin, 'ın 'u yerine, Huawei marka akıllı telefonları tercih etmesine sebep oluyor. 'da yayın yapan 'un () haberine göre ABD'nin hamleleri sebebiyle birçok Çinli yeni telefon alırken daha 'milliyetçi' düşünmeye başladı. Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre halihazırda geçtiğimiz yıl yüzde 9.1 olan iPhone'un pazarındaki payı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.1'e düşmüştü. Yani bu düşüş Huawei'ye özel yaptırımlar gelmeden önce yaşanmıştı.

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