ABD'nin Çin ve Huawei'ye yönelik yaptırımları artan sayıda Çinli tüketicinin, Apple'ın iPhone'u yerine, Huawei marka akıllı telefonları tercih etmesine sebep oluyor. Hong Kong'da yayın yapan South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre ABD'nin hamleleri sebebiyle birçok Çinli yeni telefon alırken daha 'milliyetçi' düşünmeye başladı. Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre halihazırda geçtiğimiz yıl yüzde 9.1 olan iPhone'un Çin akıllı telefon pazarındaki payı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.1'e düşmüştü. Yani bu düşüş Huawei'ye özel yaptırımlar gelmeden önce yaşanmıştı.