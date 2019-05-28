Huawei, Trump yönetimi tarafından uygulanan yaptırımların üstesinden gelmeye çalışıyor. Her ne kadar kendi işletim sistemi üzerine çalışsalar ve Amerika'ya karşı rest çekmiş olsalar da bir yandan da tehlike çanları Huawei için çalmaya devam ediyor. Huawei'nin finansal değerinde yaşanan düşmeler ve şirketin bir fabrikada üretimi durdurması nasıl sonuçlanacak bilinmiyor ancak Huawei'nin kurucusu olan ve aynı zamanda CEO'luk görevini yürüten Ren Zhengfei, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabahın ilk saatlerinde gelen açıklamalarda Çin hükümetinin misilleme yapmasını istemediğini belirten Zhengfei, gün içerisinde de gündemi etkileyecek açıklamalarda bulundu.