Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı

Arama sonuçlarının her zaman istenilen ve ihtiyaç duyulan bilgiyi getirmediğine dikkati çeken uzmanlar, art niyetli kişilerce aramaların manipüle edilerek, internet kullanıcılarının yanıltıcı ve uygunsuz sitelere yönlendirilebildiğini söyledi. Uzmanlar, "Yalan ve gerçeği yansıtmayan haberler, arama sonuçlarında üst sıralarda listelenebiliyor. Çocuklar, şiddet ve uygunsuz içerikler barındıran, yasal olmayan internet sitelerine yönlendirilebiliyor." diye konuştu.

"UYGUNSUZ İÇERİKLİ ÇİZGİ FİLMLERE DİKKAT"

Arama motorlarının, çocuklar için sakıncalı içeriğe ulaşma konusunda riskler taşıdığına işaret eden uzmanlar, son zamanlarda uygunsuz içerikli çizgi filmlerin, arama motoru sonuçlarında çocukların karşısına çıktığını vurguladı.

Uzmanlar, çocukların arama motorlarından ulaşabileceği içeriklere karşı ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunarak, "Çocukların rahatsız edici içeriklere maruz kalmaması için arama motorlarının gerekli güvenlik ayarları ve filtreleri yapılmalı." ifadesini kullandı ve açıklamalara şöyle devam ettiler:

"Bütün arama motorları gerekli ayarları yapmanıza olanak verir. Bu ayarlar yapılmadığı takdirde çocuklar arama sonuçlarının yönlendirdiği sitelere girerek, reklamlar aracılığıyla şiddet içerikli oyunlara ve uygunsuz sitelere yönlendirilebilir. Diğer taraftan, internet sağlayıcılar her ne kadar rahatsız edici içerikleri önlemeye yönelik filtreler ve kontrol yazılımları sunsalar da çoğu zaman bu çözümler etkili olmayabiliyor."

"İNTERNET BİLGİ ÇÖPLÜĞÜ"

Uzmanlar ayrıca her web sitesinin daha çok kitleye ulaşmaya çalıştığını, bu nedenle doğru bilgi vermekten uzaklaşıp internette bir bilgi çöplüğü oluşturduğunu söyledi ve şunları kaydettiler:

"Web sitelerinin isimlerini ve adreslerini bile ezberlemekten imtina ediyoruz. Arama motoruna kredi yazdığımızda banka web sitesi yerine tefeciye ait bir web sitesini ziyaret edebiliyoruz ya da bankaya borç ödemek için farkında olmadan kart bilgilerimizi kopyalayan bir siteye yönlendirilmiş olabiliyoruz. Bunu sadece 'Kart bilgisi paylaşmak sakıncalıdır' diye görmemeliyiz ve her türlü bilgi manipülasyonuna açık olduğumuzun farkında olmalıyız. Bu durum bize arama motorlarının aslında amacına uygun kullanıldığı zamanlarda çok faydalı olduğu kadar, amaç dışına çıkarılmaya da o kadar müsait olduğunu gösteriyor."