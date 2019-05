PlayStation 4 oyunları arasında devamı en büyük merak konusu oyunlardan olan The Last of Us 2, 2013 yılındaki ilk oyundan bu yana bekleniyor. Daha önce serinin ikinci oyununun yapılacağı duyuruldu, hatta 2018 E3'te bir oynanış videosu bile gördük.

İspanyol sitesi Gamereactor.es'in, yapımcı Naughty Dog ve Sony'ye yakın kaynaklara yakın bir kaynağa dayandırdığı iddiasına göre yeni oyunun tarihini bu hafta içinde öğrenebileceğiz, hatta şanslıysak bir de fragman göreceğiz.

HANGİ PLATFORMA GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Açıkçası şu noktada oyunun önümüzdeki süreçte mutlaka çıkacağından kimse şüphe etmiyor. Merak edilen nokta, The Last of Us 2'nin PS4'ün görkemli vedası mı yoksa PS5'in ihtişamlı açılışı mı olacağı. İspanyol sitesinin bir miktar şüpheyle yaklaşmak gereken haberine göre bugün (29 Mayıs'ta) oyunun çıkış tarihi açıklanacak.

İddialara göre yeni fragman, Joel ve Ellie'nin saf hayatta kalma macerasına odaklanacak ve oyunun PS4 için yapılacağını duyuracak. Çıkış tarihi olarak ise bu sonbahar işaret ediliyor. (Webtekno)