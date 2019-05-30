Bu aralar iPhone 11'le ilgili haberlerin sayısında çoğalma başladı. Analistler veya isimsiz kaynaklar tarafından yeni iPhone'larla ilgili raporlar yayınlanıyor. Bu yüzden iOS 13 biraz geri planda kaldı, ancak yeni işletim sistemiyle ilgili bomba detaylar ortaya çıktı ve ilk ekran görüntüleri internete düştü. Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2019'da (Worldwide Developers Conference/Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan iOS 13'te gece modunun olması bekleniyor. Söz konusu ekran görüntüleri Apple'a yakınlığıyla bilinen 9to5Mac sitesi tarafından paylaşıldı. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.
Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.