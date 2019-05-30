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13'ten ilk ekran görüntüleri geldi! böyle görünüyor!

İOS 13'TEN İLK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ GELDİ!
30 Mayıs 2019, Perşembe Güncelleme : 14:19:13

Bu aralar 11'le ilgili haberlerin sayısında çoğalma başladı. Analistler veya isimsiz kaynaklar tarafından yeni iPhone'larla ilgili raporlar yayınlanıyor. Bu yüzden 13 biraz geri planda kaldı, ancak yeni işletim sistemiyle ilgili bomba detaylar ortaya çıktı ve ilk ekran görüntüleri internete düştü. Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2019'da (Worldwide Developers Conference/Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan 'te gece modunun olması bekleniyor. Söz konusu ekran görüntüleri 'a yakınlığıyla bilinen 9to5Mac sitesi tarafından paylaşıldı. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm 'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

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