Instagram, Twitter, Whatsapp veya Facebook bildirimleri bize bir mesaj, aramaya veya herhangi bir etkileşim geldiğinde bizi uyarmak üzere yapılmışlardır. Bazı telefonlarda bildirim sorunları yaşanabiliyor ve durum can sıkıcı olabiliyor. "LG, Samsung telefonda bildirimler geç geliyor" ve "Android bildirim sorunu nasıl çözülür?" aramaları konu ile ilgili en çok yapılan araştırmalar arasında yer alıyor.

Bu sorunu gidermeye çalışabileceğiniz yöntemler olduğu için hala umut var! Aşağıda izleyeceğiniz adımların sonunda bildirimleri zamanında alacaksınız.

PİL ÖMRÜ ARTIRICI UYGULAMALARI KALDIRIN

Telefonunuzun biraz daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olmak için bu tür uygulamaları kullanabilirsiniz. Pil ömrünün arttığını bile görebilirsiniz, ancak bu uygulama, bildirimlerinizi zamanında alamamanızın nedeni olabilir.

WİFİ'Yİ HER ZAMAN AÇIK TUTUN

Bildirimleri yalnızca telefonunuzun Wi-Fi'ını açtığınızda alırsanız, telefonunuzu bu şekilde ayarlamış olmanız olabilir. Bu özelliğin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını görmek için cihazınızın ayarlarına gidin ve WiFi seçeneğine dokunun.

GÜÇ TASARRUF MODUNU DEVRE DIŞI BIRAKIN

Güç tasarrufu modu seçeneği, telefonunuzun çeşitli şeyleri yapmasını önleyerek pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olur. Örneğin, bu özellik arka planı işlemekten kaçınacaktır ve bildirimlerinizi zamanında alamamanızın nedeni bu olabilir.

BELİRLİ BİR UYGULAMA İÇİN VERİ KULLANIMINA İZİN VERİN

Sorunlarınız yalnızca özel bir uygulama mı? Örneğin, gecikmeli bildirimlerinizi alan tek uygulamanın WhatsApp olduğunu varsayalım. Bunun nedeni, Uygulama arka plan verilerini kısıtla seçeneğinin açık olması olabilir. Bu olasılığı silmek için, Ayarlar> Veri Kullanımı> WhatsApp bölümüne gidin ve Arka plan verilerini kısıtla seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun.