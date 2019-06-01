Apple, sessiz sedasız iPhone'lardaki hücresel indirme sınırını genişletti. 150 MB olan sınırı 200 MB'a yükselten Apple, böylece kullanıcıların hücresel bağlantıları aktif haldeyken 'biraz' daha fazla alan kaplayan uygulamayı telefonlarına/tabletlerine indirmelerine olanak verecek.
Apple'ın bu sınırlamadaki amacının kullanıcıların çok büyük boyutlu indirme yapmalarıyla birlikte karşılaşacakları yüksek faturalardan korumak olduğu biliniyordu ancak yapılan bu düzenleme ile kullanıcıların en azından biraz daha büyük uygulamaları indirmelerine imkan verildi.
200 MB'I GEÇERSE UYARI EKRANI ÇIKIYOR
Kullanıcılar 200 MB'ı aştıkları durumda uyarı ekranıyla karşılaşmaya başlamış durumda.
Apple benzer bir uygulamayı 2017 yılında yapmış, hücresel indirme sınırını 100 MB'den 150 MB'ye artırmıştı. (Hürriyet)