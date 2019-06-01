Apple'ın bu sınırlamadaki amacının kullanıcıların çok büyük boyutlu indirme yapmalarıyla birlikte karşılaşacakları yüksek faturalardan korumak olduğu biliniyordu ancak yapılan bu düzenleme ile kullanıcıların en azından biraz daha büyük uygulamaları indirmelerine imkan verildi.

200 MB'I GEÇERSE UYARI EKRANI ÇIKIYOR

Kullanıcılar 200 MB'ı aştıkları durumda uyarı ekranıyla karşılaşmaya başlamış durumda.

Apple benzer bir uygulamayı 2017 yılında yapmış, hücresel indirme sınırını 100 MB'den 150 MB'ye artırmıştı. (Hürriyet)