Apple'ın kullanıcılar için büyük bir sorun teşkil eden batarya ömrü ile ilgili stratejisi de belli oldu. Buna göre Apple, iOS 13'le birlikte bataryanın daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için dikkat çekici bir özellik getirdi. Bu özelliğe göre bundan sonra iPhone'lar, sahiplerinin kullanım özelliklerini öğrenecekler ve buna göre şarj işlemini tamamlayarak bataryanın eskimesinin önüne geçecekler.