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13 'ların pil ömrünü koruyacak!

İOS 13 İPHONE'LARIN PİL ÖMRÜNÜ KORUYACAK!
8 Haziran 2019, Cumartesi Güncelleme : 12:21:39

13'ün tanıtılmasıyla birlikte 'ın batarya ömrü konusundaki yeni stratejisi de belli oldu. Makine öğrenme teknikleri kullanılarak oluşturulan yeni bir algoritma sayesinde 'lar, sahiplerinin kullanım şekillerini öğrenecekler ve bataryalarını buna göre şarj edecekler.

'ın kullanıcılar için büyük bir sorun teşkil eden batarya ömrü ile ilgili stratejisi de belli oldu. Buna göre Apple, 13'le birlikte bataryanın daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için dikkat çekici bir özellik getirdi. Bu özelliğe göre bundan sonra 'lar, sahiplerinin kullanım özelliklerini öğrenecekler ve buna göre şarj işlemini tamamlayarak bataryanın eskimesinin önüne geçecekler.

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