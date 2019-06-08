iOS 13'ün tanıtılmasıyla birlikte Apple'ın batarya ömrü konusundaki yeni stratejisi de belli oldu. Makine öğrenme teknikleri kullanılarak oluşturulan yeni bir algoritma sayesinde iPhone'lar, sahiplerinin kullanım şekillerini öğrenecekler ve bataryalarını buna göre şarj edecekler.
Apple'ın kullanıcılar için büyük bir sorun teşkil eden batarya ömrü ile ilgili stratejisi de belli oldu. Buna göre Apple, iOS 13'le birlikte bataryanın daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için dikkat çekici bir özellik getirdi. Bu özelliğe göre bundan sonra iPhone'lar, sahiplerinin kullanım özelliklerini öğrenecekler ve buna göre şarj işlemini tamamlayarak bataryanın eskimesinin önüne geçecekler.