İşte Windows 10 Insider Preview Build 18917 ile birlikte gelen yenilikler:

YERLEŞİK LINUX ÇEKİRDEĞİ

Microsoft, geçtiğimiz aylarda Windows 10 kullanıcılarının, doğrudan Linux kullanabileceklerini duyurmuştu. Bu özellikle birlikte Windows 10 kullanıcılarına yerleşik Linux çekirdeği sunulacaktı ve kullanıcılar ek bir programa ihtiyaç duymadan, doğrudan Windows 10 işletim sistemi üzerinden Linux çekirdeğine erişebileceklerdi. Büyük bir yenilik olarak duyurulan bu özellik Windows 10 18917 sürümü ile birlikte Windows Insiders programına dahil olan kullanıcılarının hizmetine sunuldu.