Microsoft'tan Windows 10 20H1 güncellemesi geldi! Windows 10 güncellemesinde neler değişiyor?
2019 yılında teknoloji devi Microsoft, son işletim sistemi Windows 10 ile ilgili pek çok geliştirme gerçekleştirdi. Performans ve güvenlik odaklı çalışmaların yanı sıra, Windows 10'a getirilen yenilikler de Windows 10'un cazibesini artırdı. Microsoft şimdi Windows Insiders programına dahil olan kullanıcılarının hizmetine, 20H1 olarak da bilinen Windows 10 Insider Preview Build 18917'yi sundu.
İşte Windows 10 Insider Preview Build 18917 ile birlikte gelen yenilikler:
YERLEŞİK LINUX ÇEKİRDEĞİ
Microsoft, geçtiğimiz aylarda Windows 10 kullanıcılarının, doğrudan Linux kullanabileceklerini duyurmuştu. Bu özellikle birlikte Windows 10 kullanıcılarına yerleşik Linux çekirdeği sunulacaktı ve kullanıcılar ek bir programa ihtiyaç duymadan, doğrudan Windows 10 işletim sistemi üzerinden Linux çekirdeğine erişebileceklerdi. Büyük bir yenilik olarak duyurulan bu özellik Windows 10 18917 sürümü ile birlikte Windows Insiders programına dahil olan kullanıcılarının hizmetine sunuldu.