ABD'nin ticaret yasağı uyguladığı Huawei kendi işletim sistemini çıkarmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Global Times'ın yeni raporuna göre HongMeng adlı işletim sistemi şu anda Tencent, Oppo ve Vivo gibi şirketler tarafından yoğun bir şekilde test ediliyor. Ayrıca beta test sürecine dahil olan farklı yerel üreticiler de var.