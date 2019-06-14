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'nin işletim sistemi 'den daha hızlı!

HUAWEİ HONGMENG ANDROİD'DEN DAHA HIZLI!
14 Haziran 2019, Cuma Güncelleme : 10:20:53

'nin geliştirdiği mobil işletim sistemi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Oppo ve Vivo tarafından test edilen 'in 'den %60 daha hızlı olduğu iddia edildi.

ABD'nin ticaret yasağı uyguladığı kendi işletim sistemini çıkarmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Global Times'ın yeni raporuna göre adlı işletim sistemi şu anda , Oppo ve Vivo gibi şirketler tarafından yoğun bir şekilde test ediliyor. Ayrıca beta test sürecine dahil olan farklı yerel üreticiler de var.

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