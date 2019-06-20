Gece yarısında uyanan ve saatin kaç olduğuna baktıktan sonra biraz internet aleminde gezinen herkesin onaylayacağı gibi karanlık mod, dijital alemde gerçekleşen gelmiş geçmiş en başarılı özelliklerden birisi. Bu özellik sadece gözlerini korumakla kalmıyor aynı zamanda OLED ekranlar sayesinde cihazınızın bataryasının daha uzun süre dayanmasına olanak tanıyor. Peki Android cihazlarda bulunan internet tarayıcı Chrome'da karanlık mod nasıl aktif hâle getirilir?