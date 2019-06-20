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'da nasıl etkinleşir? Chrome karanlık mod nasıl aktif edilir? İşte yöntemi...

ANDROİD CHROME'DA KARANLIK MOD NASIL ETKİNLEŞİR?
20 Haziran 2019, Perşembe Güncelleme : 16:21:11

Günlük hayatta fazlasıyla kolaylık sunan , cihazlarda bulunan uygulamasında nasıl etkinleştirilir?

Gece yarısında uyanan ve saatin kaç olduğuna baktıktan sonra biraz aleminde gezinen herkesin onaylayacağı gibi , dijital alemde gerçekleşen gelmiş geçmiş en başarılı özelliklerden birisi. Bu özellik sadece gözlerini korumakla kalmıyor aynı zamanda OLED ekranlar sayesinde cihazınızın bataryasının daha uzun süre dayanmasına olanak tanıyor. Peki cihazlarda bulunan internet tarayıcı 'da karanlık mod nasıl aktif hâle getirilir?

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