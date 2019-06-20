sabah

uygulamasının Mağazası'ndan kaldırılma tarihi belli oldu!

WHATSAPP UYGULAMASININ MİCROSOFT MAĞAZASI'NDAN KALDIRILMA TARİHİ BELLİ OLDU!
20 Haziran 2019, Perşembe Güncelleme : 11:10:13

Hasan Uğur Nayır

'ın beta sürümünde yanlış kişiye fotoğraf göndermenin önüne geçmek için bir özellik olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte yine Android beta uygulamasında videoları izlemek için geliştirmeler yapıldı. Ancak diğer yandan WhatsApp'tan kötü haber geldi. WhatsApp'ın uygulamasının Store veya diğer adıyla Microsoft Mağazası'ndan kaldırılacağı tarih belli oldu. WhatsApp, SSS (Sıkça Sorulan Sorular) kısmına yeni bir açıklama ekledi.

'ın SSS sayfası, hakkında güncellendi. Yapılan açıklamada WhatsApp uygulamasının, 1 Temmuz 2019 tarihiyle birlikte artık Store'da belki olmayabileceği belirtildi. Bununla birlikte WhatsApp, 31 Aralık 2019'dan itibaren Windows işletim sistemli telefonlardan desteğini çekecek.

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN