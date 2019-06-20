WhatsApp'ın SSS sayfası, Windows Phone hakkında güncellendi. Yapılan açıklamada WhatsApp uygulamasının, 1 Temmuz 2019 tarihiyle birlikte artık Microsoft Store'da belki olmayabileceği belirtildi. Bununla birlikte WhatsApp, 31 Aralık 2019'dan itibaren Windows işletim sistemli telefonlardan desteğini çekecek.