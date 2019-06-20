WhatsApp'ın Android beta sürümünde yanlış kişiye fotoğraf göndermenin önüne geçmek için bir özellik olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte yine Android beta uygulamasında videoları izlemek için geliştirmeler yapıldı. Ancak diğer yandan WhatsApp'tan kötü haber geldi. WhatsApp'ın Windows Phone uygulamasının Microsoft Store veya diğer adıyla Microsoft Mağazası'ndan kaldırılacağı tarih belli oldu. WhatsApp, SSS (Sıkça Sorulan Sorular) kısmına yeni bir açıklama ekledi.
WhatsApp'ın SSS sayfası, Windows Phone hakkında güncellendi. Yapılan açıklamada WhatsApp uygulamasının, 1 Temmuz 2019 tarihiyle birlikte artık Microsoft Store'da belki olmayabileceği belirtildi. Bununla birlikte WhatsApp, 31 Aralık 2019'dan itibaren Windows işletim sistemli telefonlardan desteğini çekecek.
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