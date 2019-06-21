sabah

'ın yeni bomba özellikler geliyor! Hikayeler'de artık...

INSTAGRAM'IN YENİ BOMBA ÖZELLİKLER GELİYOR!
21 Haziran 2019, Cuma Güncelleme : 14:25:42

Facebook'un sahip olduğu, dünyanın en çok kullanılan resim ve video paylaşım platformlarından biri olan , kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni özellikler test ediyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni ise 'ın bir dönem kullanıcılarına sunduğu ancak sonradan bilinmeyen bir sebepten ötürü kaldırdığı 'Stop Motion' özelliği oldu.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook bünyesinde ticari yaşamını sürdüren 'a yeni özellikle geliyor. Şimdilik test aşamasında olan özellikler, testlerin olumlu olarak tamamlanmasının ardından kullanıcılara sunulacak. Dilerseniz o özellikleri yakından inceleyelim;

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN