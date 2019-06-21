Facebook'un sahip olduğu, dünyanın en çok kullanılan resim ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram, kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni özellikler test ediyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni ise Instagram'ın bir dönem kullanıcılarına sunduğu ancak sonradan bilinmeyen bir sebepten ötürü kaldırdığı 'Stop Motion' özelliği oldu.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook bünyesinde ticari yaşamını sürdüren Instagram'a yeni özellikle geliyor. Şimdilik test aşamasında olan özellikler, testlerin olumlu olarak tamamlanmasının ardından kullanıcılara sunulacak. Dilerseniz o özellikleri yakından inceleyelim;
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