Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook bünyesinde ticari yaşamını sürdüren Instagram'a yeni özellikle geliyor. Şimdilik test aşamasında olan özellikler, testlerin olumlu olarak tamamlanmasının ardından kullanıcılara sunulacak. Dilerseniz o özellikleri yakından inceleyelim;