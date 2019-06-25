Apple yeni iOS sürümlerinin birkaç betasını en başta geliştiriciler için yayınlar, daha sonra açık beta sürümünü paylaşır. iOS 13 için de beklenen oldu. Böylece iOS 13'ü denemek için geliştirici hesabına ihtiyacınız kalmıyor. Özetle Apple Beta Programı'na kaydolan herkes iOS 13'ün betasını cihazına yükleyip, deneyebilir.