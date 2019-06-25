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13 beta 'a nasıl yüklenir? public beta yükleme rehberi! Hangi iPhone'lara yükleniyor?

İOS 13 BETA İPHONE'A NASIL YÜKLENİR?
25 Haziran 2019, Salı Güncelleme : 13:14:06

Bu ay başında düzenlenen WWDC 2019 etkinliğinde , 13'ü tanıttı. Karanlık mod başta olmak üzere birçok yeniliği barındıran 'ün birkaç beta sürümü geliştiricilere yönelik çıkmıştı, sonunda Apple herkese açık olan public beta sürümünü de yayınladı. Bu rehberimizde iOS 13 açık beta sürümünü hangi cihazlara ve nasıl yüklenebileceğini ele aldık. İşte iOS 13 public beta yükleme rehberi...

yeni sürümlerinin birkaç betasını en başta geliştiriciler için yayınlar, daha sonra açık beta sürümünü paylaşır. için de beklenen oldu. Böylece iOS 13'ü denemek için geliştirici hesabına ihtiyacınız kalmıyor. Özetle Apple Beta Programı'na kaydolan herkes iOS 13'ün betasını cihazına yükleyip, deneyebilir.

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