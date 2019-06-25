iOS 13 beta iPhone'a nasıl yüklenir? iOS 13 public beta yükleme rehberi! Hangi iPhone'lara yükleniyor?
Bu ay başında düzenlenen WWDC 2019 etkinliğinde Apple, iOS 13'ü tanıttı. Karanlık mod başta olmak üzere birçok yeniliği barındıran iOS 13'ün birkaç beta sürümü geliştiricilere yönelik çıkmıştı, sonunda Apple herkese açık olan public beta sürümünü de yayınladı. Bu rehberimizde iOS 13 açık beta sürümünü hangi cihazlara ve nasıl yüklenebileceğini ele aldık. İşte iOS 13 public beta yükleme rehberi...
Apple yeni iOS sürümlerinin birkaç betasını en başta geliştiriciler için yayınlar, daha sonra açık beta sürümünü paylaşır. iOS 13 için de beklenen oldu. Böylece iOS 13'ü denemek için geliştirici hesabına ihtiyacınız kalmıyor. Özetle Apple Beta Programı'na kaydolan herkes iOS 13'ün betasını cihazına yükleyip, deneyebilir.