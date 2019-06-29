Tam 2 bin tane! Gece yatarken bile yanından ayırmıyor

15 yıl içinde 2 bin telefon toplayan Karagüdekoğlu, geceleri de telefonları ile birlikte uyuyor. Topladığı cep telefonları arasında 2003 yılında Matrix Reloaded ile serinin ikinci filmi için üretilen özel telefondan, Abdullah Gül'ün Başbakan olduğu dönemde kullandığı telefona kadar özel telefonlar bulunuyor. Karagüdekoğlu koleksiyonunun en nadide parçalarını evinde yatak odasında saklıyor. Her gün uyumadan önce iki dolabına dizdiği koleksiyonuna bakarak uykuya dalıyor. İki kızı ise babalarının bu tutkusunu kimi zaman kıskanıyor.