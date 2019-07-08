Android Q güncellemesi alacak Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Sony telefonlar! Android Q ne zaman çıkacak?
Google'ın yeni işletim sistemi Android Q oldukça merak ediliyor. Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Sony, Asus ve daha birçok farklı markadan telefon alan tüketiciler, Android Q'nun telefonlarına gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Sizler için Android 10 Q işletim sisteminin geleceği telefonları listeledik. Android Q özellikleri arasında uzun zamandır beklenen karanlık mod var. Hızlı ayarlardan veya pil tasarruf modu açıldığında karanlık mod devreye girecek. Android Q'da yeni gizlilik ve güvenlik ayarı bulunuyor. Birçok yenilipi barındıran Android Q güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Samsung, Xiaomi, Huawei, Asus, Oppo, Sony, HTC, Nokia, LG gibi markaların hangi telefonlarına Android Q yüklenecek?
Android Q güncellemesini alacak olan telefonlar merak konusu oldu. Birçok kullanıcı telefonuna Android Q'nun gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Google'ın Huawei ile olan iş birliğini askıya almasından sonra, Huawei telefon sahipleri Android Q güncellemesinin akıbetini merak etmeye başladı. Android Q hangi telefonlara yüklenecek? Android Q'nun özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak? Bu sorunların cevabını veriyoruz.