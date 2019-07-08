Android Q güncellemesini alacak olan telefonlar merak konusu oldu. Birçok kullanıcı telefonuna Android Q'nun gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Google'ın Huawei ile olan iş birliğini askıya almasından sonra, Huawei telefon sahipleri Android Q güncellemesinin akıbetini merak etmeye başladı. Android Q hangi telefonlara yüklenecek? Android Q'nun özellikleri nedir? Ne zaman çıkacak? Bu sorunların cevabını veriyoruz.