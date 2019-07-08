Apple uzun zamandan beridir iOS 13 üstünde çalışıyor. Bilindiği üzere iOS 13'ün beta sürümü en başta geliştiriciler için çıkmıştı. Ancak herkese açık beta sürümü de yayınlandı. Özetle Apple Beta Programı'na kayıtlı tüm kullanıcılar iOS 13'ün betasını indirip, test edebilir durumda.