Apple haziran başında düzenlediği WWDC 2019'da (Dünya Geliştiriciler Konferansı) iOS 13'ü resmen tanıttı. Gerçi WWDC 19'da iOS 13'le birlikte tvOS 13, iPadOS, macOS Catalina ve watchOS 6 da tanıtıldı. iPadOS, iPad'in özelliklerini farklılaştıracak. Biz konumuza geri dönecek olursak, iOS 13'te birçok yenilik yer alıyor. Bunlardan en önemlisi artık iOS 13'te karanlık modun bulunması. Kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellikti. Ayrıca yeni nesil işletim sisteminde Sign in With Apple isimli başka bir özellik daha yer alıyor. Sitelerde veya uygulamalarda, üyelik için alt kısımda Google veya Facebook ile giriş yapma seçeneği vardır. İşte Apple da böyle bir özellik sunuyor. Ancak Sign in with Apple'da, Apple kullanıcının gerçek e-posta adresini gizleyip, her siteye özel gizli bir e-posta adresi oluşturuyor. Bunlarla birlikte iOS 13 performansının daha iyi olacağı belirtiliyor. Ancak bazı iPhone modelleri iOS 13'ten yararlanamayacak. Apple, iOS 13'le birlikte bazı iPhone'lardan desteğini çekiyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım...
Apple uzun zamandan beridir iOS 13 üstünde çalışıyor. Bilindiği üzere iOS 13'ün beta sürümü en başta geliştiriciler için çıkmıştı. Ancak herkese açık beta sürümü de yayınlandı. Özetle Apple Beta Programı'na kayıtlı tüm kullanıcılar iOS 13'ün betasını indirip, test edebilir durumda.